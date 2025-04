La alegría de Franco Mastantuono por su golazo para River Plate: "Me tenía fe que podía entrar"

Consultado por los medios a pie de campo, el número 30 explicó los motivos por los cuales decidió probar al arco , en medio de un importante viento que lo complicaba. Vi que estaba lejos, pero me tenía fe de que podía entrar", expresó. A continuación, agregó: " Sabía que había viento que corría en contra. Traté de pegarle fuerte para que no se vuele la pelota y entró, increíble".

Lejos de llevarse los laureles, el joven profundizó sobre el gesto de sus compañeros de dejarlo ejecutar la pelota parada a pesar de sus 17 años. " Ellos confían mucho en mí, y me dan esa libertad para patear . Por eso siempre estoy agradecido al plantel, porque no es fácil que siendo tan chico te den esa confianza".

Esa confianza no sólo le llega a Mastantuono, sino a todos los jugadores que están comenzando. "Confían en todos, eso habla del grupo. No es chamuyo lo que digo, son increíbles y tiran para adelante. Nos sacan ese peso y nos dan la libertad para jugar a los más chicos, que tenemos responsabilidad porque estamos en el plantel, pero te hacen jugar más liberados", contó el delantero.

Finalmente, decidió no entrar en polémicas por el festejo del segundo gol, que terminó en un tumulto y en la amonestación de dos compañeros."En el gol no vi lo que pasó, estaba gritándolo. Es normal que se pasen esas cosas en el clásico, pero nosotros no cargamos a nadie. Con Seba Driussi nos llevamos muy bien. Es un gran goleador y me pone muy feliz que haya podido convertir".