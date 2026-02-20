20 de febrero de 2026 - 19:25

Independiente Rivadavia recibe a su homónimo de Avellaneda: a qué hora y por dónde verlo

El equipo de Alfredo Berti hace de local ante Independiente de Avellaneda, este sábado desde las 17 horas.

Independiente Rivadavia juega en la Catedral

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Por Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Lepra tiene la sangre en el ojo, después de haber perdido el invicto ante Belgrano en una derrota sorpresiva que por momentos no mereció. Con Tigre a una sola unidad de distancia, espera ganar para ponerle presión al Matador en el cierre del sábado en la cima de la Zona B.

Independiente Rivadavia vs Estudiantes de Córdoba
Independiente Rivadavia juega este sábado ante el Rojo

Mientras tanto, el Rojo llega a este encuentro en un gran momento, ya que luego de empatar en las primeras tres fechas, pudo sacarse la espina para derrotar 1-0 a Platense y 2-0 a Lanús en sus últimas dos presentaciones. Estos resultados les permiten a los dirigidos por Gustavo Quinteros ocupar la segunda posición de la Zona A con nueve puntos y además ser uno de los pocos invictos.

Para saltar al campo de juego, el Rojo sufrirá la ausencia del mediocampista Luciano Cabral, quien recibió dos juegos de suspensión por su expulsión ante Lanús y no podrá ser parte de la formación inicial. Sin embargo, al haber ingresado desde el banco de los suplentes, su ausencia no se traducirá en cambios en los once.

image

Cabe destacar que este partido debió haberse jugado el jueves, pero fue suspendido por el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), al que se adhirió la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc). Por tal motivo, la nueva fecha elegida fue este sábado por la tarde.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia - Independiente de Avellaneda:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán; Ignacio Malcorra, Walter Mazzantti, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.DT: Gustavo Quinteros.

Datos del partido:

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Pablo Echavarría

Hora: 17

TV: ESPN Premium

Minuto a minuto y estadísticas:

