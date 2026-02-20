Independiente Rivadavia recibe a su homónimo de Avellaneda: a qué hora y por dónde verlo

El equipo de Alfredo Berti hace de local ante Independiente de Avellaneda, este sábado desde las 17 horas.

Independiente Rivadavia recibe a Independiente de Avellaneda en el encuentro interzonal correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Está programado para las 17hs en el estadio Bautista Gargantini, contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

La Lepra tiene la sangre en el ojo, después de haber perdido el invicto ante Belgrano en una derrota sorpresiva que por momentos no mereció. Con Tigre a una sola unidad de distancia, espera ganar para ponerle presión al Matador en el cierre del sábado en la cima de la Zona B.

Para lograrlo, el entrenador Alfredo Berti confiará en los futbolistas que vienen siendo parte del once inicial, entendiendo que un tropezón no es caída. Entre ellos, ratificará la confianza de Sebastián Villa y Fabrizio Sartori en los metros finales.

Mientras tanto, el Rojo llega a este encuentro en un gran momento, ya que luego de empatar en las primeras tres fechas, pudo sacarse la espina para derrotar 1-0 a Platense y 2-0 a Lanús en sus últimas dos presentaciones. Estos resultados les permiten a los dirigidos por Gustavo Quinteros ocupar la segunda posición de la Zona A con nueve puntos y además ser uno de los pocos invictos.

Para saltar al campo de juego, el Rojo sufrirá la ausencia del mediocampista Luciano Cabral, quien recibió dos juegos de suspensión por su expulsión ante Lanús y no podrá ser parte de la formación inicial. Sin embargo, al haber ingresado desde el banco de los suplentes, su ausencia no se traducirá en cambios en los once.