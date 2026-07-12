Independiente Rivadavia le gana a Tigre y se ilusiona con los octavos de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia vence a Tigre por los 16 avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se jugando en el estadio Julio César Villagra, de Córdoba, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y transmisión de TyC Sports.
Independiente Rivadavia vence parcialmente al Matador en Córdoba gracias a un penal convertido por Luciano Gómez. El equipo de Alfredo Berti busca avanzar a los octavos de final.
Independiente Rivadavia vence a Tigre por los 16 avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se jugando en el estadio Julio César Villagra, de Córdoba, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y transmisión de TyC Sports.
El equipo dirigido por Alfredo Berti buscará dar el primer paso en una segunda parte del año que se presenta exigente, con varios frentes abiertos tanto a nivel nacional como internacional.