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Independiente Rivadavia le gana a Tigre y se ilusiona con los octavos de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia vence parcialmente al Matador en Córdoba gracias a un penal convertido por Luciano Gómez. El equipo de Alfredo Berti busca avanzar a los octavos de final.

El festejo de Independiente Rivadavia tras el gol de Luciano Gómez. Leonel Bucca abraza al defensor luego de convertir el penal que le da ventaja a la Lepra ante Tigre.
Con un gol convertido desde el punto de penal, por Luciano Gómez, a Lepra vence al Matador y se está metiendo en octavos de final.&nbsp;
La llegada del campeón a tierras cordobesas, quien esta tarde enfrentará a Tigre por un lugar en octavos de final.&nbsp;
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El equipo dirigido por Alfredo Berti buscará dar el primer paso en una segunda parte del año que se presenta exigente, con varios frentes abiertos tanto a nivel nacional como internacional.

Luciano G&oacute;mez autor del gol de Independiente Rivadavia, desde el punto de penal.

Luciano Gómez autor del gol de Independiente Rivadavia, desde el punto de penal.

Copa Argentina: Independiente Rivadavia vs Tigre

Copa Argentina: Independiente Rivadavia vs Tigre

Independiente Rivadavia vs Tigre - Minuto a Minuto

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