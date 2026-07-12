Independiente Rivadavia le gana a Tigre y se ilusiona con los octavos de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia vence a Tigre por los 16 avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se jugando en el estadio Julio César Villagra, de Córdoba, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y transmisión de TyC Sports.

El equipo dirigido por Alfredo Berti buscará dar el primer paso en una segunda parte del año que se presenta exigente, con varios frentes abiertos tanto a nivel nacional como internacional.

Luciano Gómez autor del gol de Independiente Rivadavia, desde el punto de penal. Copa Argentina El festejo de la Lepra para ponerse en ventaja https://t.co/KlvbQYYilX pic.twitter.com/3Jb2JRzAjb — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) July 12, 2026 Copa Argentina: Independiente Rivadavia vs Tigre Copa Argentina Independiente Rivadavia vs Tigre - Minuto a Minuto Así llegaba el Campeón #ElMásGrandeDeCuyo pic.twitter.com/GtWY2HLc7U — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) July 11, 2026