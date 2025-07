Historias de F1: el día que Michael Schumacher alcanzó a Juan Manuel Fangio y definió dos eras

image Juan Manuel Fangio cruza la meta en Nürburgring en 1957 y se consagra campeón mundial de pilotos de Fórmula 1 por quinta vez.

Con un impresionante nivel de consistencia, el nacido en Hürt-Hermülheim había ganado seis de las diez primeras carreras del año y no bajó del podio en ninguna de ellas. La victoria en Francia no solo le dio el título, sino que marcó el inicio de una era sin precedentes para Ferrari, que ya se había consagrado campeón de constructores. "No me importa realmente el número de campeonatos. Para mí es importante divertirme y tener un equipo como este", dijo el alemán en diálogo con Motorsport en 2002.

Aquella temporada de Schumacher fue tan dominante que se coronó campeón a falta de seis carreras por disputarse, algo sin antecedentes en la historia de la categoría. Schumacher terminó ese año con 11 victorias, 17 podios y 144 puntos, cifras que marcaron un nuevo estándar.

El elogio de Schumacher a Fangio

Michael Schumacher nunca escondió su admiración por el quíntuple campeón argentino. En una entrevista con La Gazzetta dello Sport en 2003, volvió a destacar la figura de Fangio: "Lo que hizo Fangio fue increíble. Ganó en una época muy distinta, con mucho menos margen de error. Yo no me comparo con él, es parte de otra dimensión”.

image Juan Manuel Fangio y Michael Schumacher, en el Circuito de Norisring, Nuremberg, en 1992.

Después del quinto título, Schumacher seguiría ganando y alcanzaría los siete campeonatos en 2004. Pero fue en 2002 cuando el mundo de la Fórmula 1 volvió a pronunciar dos apellidos legendarios en la misma frase.