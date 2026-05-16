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Godoy Cruz pierde frente a Los Andes en Lomas de Zamora

El arquero López le detuvo un penal a Pino. El Mil Rayitas vence al Tomba 1 a 0, en un partido correspondiente a las 14 fecha de Primera Nacional.

El defensor tombino Lucas Arce no logró anticipar al delantero mendocino Mauricio Asenjo, que sacó un remate cruzado para marcar el 1-0 parcial de Club Atlético Los Andes frente a Godoy Cruz Antonio Tomba.
Mauricio Asenjo, ex Independiente Rivadavia, autor del gol del Mil Rayitas, con el que se impone al Tomba 1 a 0.&nbsp;
Godoy Cruz visita a Los Andes, por la Primera Nacional
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El gol para Los Andes lo hizo, Mauricio Asenjo a los 32'. A los 20' del segundo tiempo, el arquero López le contuvo un penal a Pino.

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