Godoy Cruz pierde frente a Los Andes en Lomas de Zamora

En Lomas de Zamora, Godoy Cruz cae ante Los Andes por 1 a 0, en uno de los duelos correspondiente a la fecha 14 de Primera Nacional. El encuentro se juega en el Estadio Eduardo Gallardón. El árbitro es Fabricio Llobet. Seguilo por www.lpfplay.com.
El arquero López le detuvo un penal a Pino. El Mil Rayitas vence al Tomba 1 a 0, en un partido correspondiente a las 14 fecha de Primera Nacional.
En Lomas de Zamora, Godoy Cruz cae ante Los Andes por 1 a 0, en uno de los duelos correspondiente a la fecha 14 de Primera Nacional. El encuentro se juega en el Estadio Eduardo Gallardón. El árbitro es Fabricio Llobet. Seguilo por www.lpfplay.com.
El gol para Los Andes lo hizo, Mauricio Asenjo a los 32'. A los 20' del segundo tiempo, el arquero López le contuvo un penal a Pino.