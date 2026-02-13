Godoy Cruz iguala ante Ciudad Bolivar en el comienzo de la Primera Nacional

Godoy Cruz inicia su periplo por la Primera Nacional en el estadio Feliciano Gambarte, ante el Club Ciudad de Bolívar por la fecha inaugural del campeonato. El encuentro, que puede verse gratuitamente por LPF Play, es arbitrado por Juan Pafundi.
13-02-2026 21:38
PT: 6' Bolivar tuvo la suya
Centro cruzado, Caraballo no pudo por poquito
13-02-2026 21:32
PT: 1' Avisó el Tomba
Buena jugada colectiva, Pino pivoteó para Matías Ramírez que remató sin puntería
13-02-2026 21:32
¡Arrancó el partido!
Ya juegan Godoy Cruz - Bolivar
13-02-2026 21:16
13-02-2026 21:15
13-02-2026 20:46
Godoy Cruz ya está en el estadio:
Formaciones de Godoy Cruz - Bolivar:
Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Camilo Alessandría, Juan Morán; Vicente Poggi, Mariano Santiago; Tomás Pozzo, Nicolás Fernández, Matías Ramírez; Martín Pino. DT: Mariano Toedtli.
Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Emanuel Cuello; Nahuel Yeri, Brian Quintana, Arnaldo González, Tomás Rambert; Guillermo Sánchez, Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.
Datos del partido:
Estadio: Feliciano Gambarte
Árbitro: Juan Pafundi
Cambios: PT: 16' A. Díaz por Rambert (B)
Minuto a minuto y estadísticas: