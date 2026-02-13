vivo

Godoy Cruz iguala ante Ciudad Bolivar en el comienzo de la Primera Nacional

El Tomba empata 0 a 0 en el estadio Feliciano Gambarte, en el comienzo de una nueva etapa tras el descenso.

Estadio Feliciano Gambarte, la casa de Godoy Cruz
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Live Blog Post

PT: 6' Bolivar tuvo la suya

Centro cruzado, Caraballo no pudo por poquito

Live Blog Post

PT: 1' Avisó el Tomba

Buena jugada colectiva, Pino pivoteó para Matías Ramírez que remató sin puntería

Live Blog Post

¡Arrancó el partido!

Ya juegan Godoy Cruz - Bolivar

Live Blog Post

Formación de la visita:

Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Emanuel Cuello; Nahuel Yeri, Brian Quintana, Arnaldo González, Tomás Rambert; Guillermo Sánchez, Khalil Caraballo.

Live Blog Post

Los once de Godoy Cruz:

Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Camilo Alessandría, Juan Morán; Vicente Poggi, Mariano Santiago; Tomás Pozzo, Nicolás Fernández, Matías Ramírez; Martín Pino.

Live Blog Post

Godoy Cruz ya está en el estadio:

image

Formaciones de Godoy Cruz - Bolivar:

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Camilo Alessandría, Juan Morán; Vicente Poggi, Mariano Santiago; Tomás Pozzo, Nicolás Fernández, Matías Ramírez; Martín Pino. DT: Mariano Toedtli.

Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Emanuel Cuello; Nahuel Yeri, Brian Quintana, Arnaldo González, Tomás Rambert; Guillermo Sánchez, Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.

Datos del partido:

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Juan Pafundi

Cambios: PT: 16' A. Díaz por Rambert (B)

Minuto a minuto y estadísticas:

