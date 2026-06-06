Franco Colapinto va por la clasificación en Mónaco tras una FP3 complicada

Franco Colapinto afronta la clasificación en el Gran Premio de Mónaco luego de terminar 19° en la FP3. El piloto argentino tuvo una sesión con altibajos, en la que llegó a ubicarse momentáneamente dentro del top 10, pero cerró la tanda con dificultades en los simulacros de vuelta rápida y quedó muy lejos del clasificador.

La práctica previa estuvo dominada por Andrea Kimi Antonelli, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, en un circuito que también tuvo una bandera roja por el fuerte accidente de Oliver Bearman en la curva 3.

Con todo listo en Montecarlo, Colapinto busca mejorar su rendimiento en una clasificación clave donde la posición de largada será determinante para la carrera del domingo.

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