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Franco Colapinto va por la clasificación en Mónaco tras una FP3 complicada

El piloto argentino terminó 19° en la última práctica libre, en una sesión con altibajos y dominada por Antonelli, Leclerc y Hamilton. Ahora afronta la clasificación del Gran Premio de Mónaco, una instancia clave en un circuito donde adelantar es casi imposible.

El piloto argentino llega a la clasificación tras ser 19° en la FP3 y con una jornada irregular en Mónaco.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La práctica previa estuvo dominada por Andrea Kimi Antonelli, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, en un circuito que también tuvo una bandera roja por el fuerte accidente de Oliver Bearman en la curva 3.

Con todo listo en Montecarlo, Colapinto busca mejorar su rendimiento en una clasificación clave donde la posición de largada será determinante para la carrera del domingo.

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