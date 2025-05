Franco Colapinto rompió el silencio en su regreso a la F1 con grandes declaraciones: "el auto no está bien"

Sobre lo que espera en el GP de Imola, el piloto argentino dijo que es una pista que conoce y le sienta muy bien: “Italia me trata muy bien, es un circuito increíble. Tiene curvas muy rapidas”. Sin embargo, pidió un poco de paciencia ya que casi no tuvo contacto con el auto: “Estoy con muchas ganas, pero aún hay muchas cosas para trabajar. No hice muchas vueltas con el auto y es todo muy diferente. Es arrancar un poco de cero, Me tengo que acostumbrar. Además, hay que mejorar el auto porque no esta en un buen momento”.