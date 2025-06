Franco Colapinto, optimista y confiado tras quedar décimo con Alpine: "Volvimos. Ya era hora"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/1934042015060165000?t=CWff98sqYllnBmikLcJr2g&s=08&partner=&hide_thread=false el problema es que fue sin dormir si iba descansado terminaba P1

“Volvimos. Ya era hora”, soltó Colapinto con alivio y una sonrisa sincera al bajarse del auto. El argentino no ocultó su satisfacción, pero también señaló los detalles que le impidieron dar un paso más hacia la Q3: “La goma media me complicó un poco al principio. Me costó calentarla. Cuando agarró grip ya era tarde. Tal vez con la blanda hubiera tenido una chance más”.