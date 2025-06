Franco Colapinto explica la verdad del rendimiento de Alpine tras quedar 15° en Austria: "Se rompió..."

¡Franco Colapinto sobre el incidente con Tsunoda!



"Me chocó, me pidió perdón así que todo bien. Una pena porque rompí el alerón delantero y el piso."



"Una lástima porque veníamos mejorando el ritmo de carrera, acercándome a Pierre. Me hizo perder mucho." pic.twitter.com/3uh0vSriWx