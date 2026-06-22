Francia le ganaba a Irak 1a 0 con gol de Mbappé y fue suspendido por la lluvia

Debido a las intensas lluvias, el partido entre Francia e Irak por el Grupo I del Mundial 2026, se suspendió. El conjunto francés ganaba con un golazo de Kylian Mbappé cuando el encuentro debió interrumpirse. Desde los 25 minutos del primer tiempo, el juego se disputó bajo una fuerte tormenta. Tras el cierre de la primera mitad, el segundo tiempo no llegó a jugarse. Con este resultado parcial, los europeos se están asegurando la clasificación a la siguiente instancia. El partido se disputó en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.