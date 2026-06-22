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Francia le ganaba a Irak 1a 0 con gol de Mbappé y fue suspendido por la lluvia

Los galos superaban a los iraquíes por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026, pero las fuertes tormentas eléctricas obligaron a suspender de manera circunstancial el encuentro que se disputaba en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Con un golazo de Kylian Mbappé, Francia vence a Irak y se está metiendo en la próxima fase del Mundial 2026.&nbsp;
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Debido a las intensas lluvias, el partido entre Francia e Irak por el Grupo I del Mundial 2026, se suspendió. El conjunto francés ganaba con un golazo de Kylian Mbappé cuando el encuentro debió interrumpirse. Desde los 25 minutos del primer tiempo, el juego se disputó bajo una fuerte tormenta. Tras el cierre de la primera mitad, el segundo tiempo no llegó a jugarse. Con este resultado parcial, los europeos se están asegurando la clasificación a la siguiente instancia. El partido se disputó en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

cia.

Kylian Mbappe
El delantero del Real Madrid guió a Francia a un sólido triunfo frente a Senegal y se convirtió en el máximo artillero de la historia del equipo francés.

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Minuto a minuto y estadísticas de Francia - Irak:

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