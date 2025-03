Fórmula 1: otro accidente de Jack Doohan que posiciona a Franco Colapinto como titular en Alpine

En la mañana del sábado en Shanghái uno de los que no le fue muy bien fue a Jack Doohan, quien no tiene buena suerte con el volante de su Alpine A525 y en la última carrera sprint el piloto australiano volvió a tener un accidente.

jackdoohan_484299417_18490984072062459_668991315367058588_n.jpg Jack Doohan, piloto de Alpine

Así fue el accidente de Jack Doohan en la Fórmula 1

El australiano arrancó desde la 16º posición después de no haber podido avanzar más allá de la SQ1 el viernes en la clasificación sprint y su carrera no tuvo incidencias que lo destacan, ya que perdió la posición ante Liam Lawson cuando el neozelandés se lanzó por dentro para adelantar a Doohan en la cerrada curva 14 y el rookie de la escudería francesa no pudo hacer nada ante la potencia de un Red Bull, que lo toca y que no recibió ninguna sanción.