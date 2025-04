Fórmula 1: así será el cronograma de GP de Arabia Saudita, que podría ser el último sin Colapinto

Franco Colapinto, piloto reserva de Alpine Franco Colapinto, piloto reserva de Alpine

Lo cierto es que el australiano no estuvo a la altura en las últimas carreras, donde no solo no pudo sumar puntos sino que no terminó la carrera en Australia, perdió puntos de su súper licencia en China, se accidentó al querer doblar con el DRS activado en la primera curva de Suzuka y finalizó decimoquinto en Bahréin, en una carrera en la que estuvo muy cerca de puntuar pero perdió varias posiciones al no administrar de forma correcta sus neumáticos.