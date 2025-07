Explotan corazones Millonarios: River Plate le hizo una oferta formal a Juanfer Quintero

Claro que hay una traba mayor, y es que, aunque le avisaron que no iba a seguir porque no le podían pagar el pase, Juanfer todavía está ligado al conjunto caleño hasta diciembre de 2027 y River no está dispuesto a comprarle el pase. Si bien en estos seis meses sumó deudas con un grupo inversor privado que le había hecho una promesa muy onerosa, América de Cali está al día con su salario. Por eso, forzar su salida no será un mecanismo simple.