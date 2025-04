Es piloto de Fórmula 1, le regalaron un lujoso auto y aseguran que no puede conducirlo por un insólito motivo

A su vez, este coche se encuentra equipado con un motor de 585 caballos de fuerza y puede alcanzar una velocidad máxima de 315 kilómetros por hora. Sin embargo, a pesar de que el valor de mercado supera los 200.000 euros, la alegría del joven conductor se ve ensombrecida por una limitación particular.

Pese a que Antonelli ya había obtenido su licencia de conducir a principios de año, debido a su corta edad, está sujeto a las restricciones previstas para los nuevos conductores y, de acuerdo con el Código de Circulación, los nuevos conductores no pueden manejar coches con una potencia superior a 105 kW , equivalente a aproximadamente 142 caballos de fuerza.

Dicha normativa supone que el rookie no podrá utilizar su nuevo deportivo en Italia hasta 2028, una situación que podría parecer paradójica para un joven piloto de Fórmula 1, acostumbrado a la velocidad.

mercedesamgmotorsport_475714356_18029756300542253_4812983599732026964_n.jpg

Lo que muchos medios de Italia no saben es que el propio Antonelli, quien aprendió a conducir en las calles de su Bolonia natal, pudo eludir tranquilamente estas normas de tránsito, ya que su licencia de conducir no fue emitida en Italia, sino en San Marino, y las restricciones no se aplican a él.

De esta forma, el joven se prepara para afrontar nuevos desafíos en la pista y este reconocimiento por parte de Mercedes representa una combinación de triunfo y de aliento para que Kimi rápidamente se asiente en la máxima categoría del automovilismo.