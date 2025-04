Es argentino, juega en Italia y sufrió una violenta agresión tras perder un partido

Otro episodio de violento marca al fútbol de Italia y esta vez el protagonista de la historia es un futbolista argentino que se desempeña en el ascenso italiano, más precisamente en la Serie C, quien fue atacado por furiosos hinchas quienes no pudieron aceptar la derrota 0-2 del Latina Calcio 1932 ante el Trapani.

Se trata de Tamir Berman , defensor de 24 años nacido en Rafaela y con inferiores en Newell's Old Boys de Rosario, que se incorporó a las juveniles del Benevento en 2020 y que desde entonces compite en clubes del ascenso italiano.

En diálogo con TN, Berman reveló: “cuando salí después del partido, paré en un semáforo y desde un auto que estaba detrás mío me señalaron. Ahí me vieron y tres personas que salían del estadio me atacaron”.