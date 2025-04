Enzo Pérez ponderó el triunfo de River: "Ojalá sea el puntapié para algo positivo"

El volante central, elegido como la figura del encuentro, analizó el nivel que mostró su equipo a pie de campo. "Me dio la sensación de que por ahí no arrancamos bien los primeros 10 o 15 minutos. Sabíamos que Gimnasia iba a jugar a lo que jugó. Después controlamos el partido y creo que fue todo de nosotros. En el segundo tiempo hicimos lo que veníamos haciendo los últimos partidos, que era tener situaciones y el control del juego, pero no podíamos definir, y hoy se dio todo", contó.