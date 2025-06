Entre motores y familia: Dibu Martínez y un día especial junto a su hermano en el Mouras

Campeón del mundo en 2022 y figura en el Aston Villa, Dibu no solo estuvo presente fuera de la pista, sino que se mostró activo en la jornada automovilística. Firmó autógrafos, se sacó fotos con fanáticos, y vivió desde adentro lo que significa un día de carrera . Se lo pudo ver con auriculares, conectado por radio con su hermano, quien terminó quinto a bordo de su Ford.

Pero el lazo entre los hermanos y el automovilismo no es nuevo. Según contó el propio Alejandro, ambos corrieron en karting de forma amateur en su juventud. Hoy, mientras uno defiende la Celeste y Blanca, el otro acelera en circuitos argentinos. Dibu, incluso, tiene un simulador profesional en su casa en Birmingham, donde se entrena cuando el calendario futbolístico se lo permite. No descarta, algún día, subirse a un auto de carrera en serio. “Quién dice si en el futuro no lo vemos acompañando a Alejandro desde adentro de la pista”, deslizó su entorno.