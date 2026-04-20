En un duelo clave, Gimnasia y Lanús empatan sin goles en el Víctor Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima y Lanús empatan sin goles, por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en el estadio Víctor Legrotaglie.
El Lobo y el Granate igualan en el Parque en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Es la primera vez que se enfrentan.
Gimnasia y Esgrima y Lanús empatan sin goles, por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en el estadio Víctor Legrotaglie.
El la primera vez en la historia que el Lobo y el Granate se enfrentan en un torneo de AFA. El defensor del equipo mendocino, Ezequiel Múñoz, es el único que ha vestido amabas camisetas.
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Ismael Cortez, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Esteban Fernández, Brian Andrada, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini y Agustín Módica. DT: Darío Franco
Lanús: : Nahuel Losada; Tomás Guidara, Ronaldo Dejesús, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda, Franco Watson, Lucas Besozzi; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
Estadio: Gimnasia y Esgrima
Árbitro: Felipe Viola