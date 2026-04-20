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En un duelo clave, Gimnasia y Lanús empatan sin goles en el Víctor Legrotaglie

El Lobo y el Granate igualan en el Parque en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Es la primera vez que se enfrentan.

El Lobo busca volver al triunfo frente a su gente en el Legrotaglie, donde enfrenta a Lanús por la fecha 15 del Apertura.
El Lobo recibe a un encumbrado Lanús, en un duelo clave para ambos en el marco de la fecha 15 del Apertura de la Liga Profesional.
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

El la primera vez en la historia que el Lobo y el Granate se enfrentan en un torneo de AFA. El defensor del equipo mendocino, Ezequiel Múñoz, es el único que ha vestido amabas camisetas.

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Brian Andrada fue reemplazado a los 16' del primer tiempo tras sufrir una lesi&oacute;n e ingres&oacute; Blas Armoa.

Brian Andrada fue reemplazado a los 16' del primer tiempo tras sufrir una lesión e ingresó Blas Armoa.

Las formaciones: Gimnasia y Esgrima vs Lanús

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Ismael Cortez, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Esteban Fernández, Brian Andrada, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini y Agustín Módica. DT: Darío Franco

Lanús: : Nahuel Losada; Tomás Guidara, Ronaldo Dejesús, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda, Franco Watson, Lucas Besozzi; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Gimnasia y Esgrima

Árbitro: Felipe Viola

Gimnasia y Esgrima vs Lanús

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