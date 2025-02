El tenis en Mendoza: la importancia de innovar en un deporte con más de 100 años de historia

Para Gabriel Bueno, Presidente del Jockey Club, el desafío pasa por acortar la brecha social: "hay que mejorar la infraestructura y el factor humano de los profesores. Mendoza no tiene costumbre por este deporte, a diferencia de otras provincias, no hay gente que lo juegue que no sea de clase media alta para arriba".

"Es importante no buscar la competencia pura, sino nos quedamos afuera de la parte social. Tenemos que hacer un mejor esfuerzo para encontrar la manera en la que el tenis sea más agradable en ser aprendido y enseñado", sentencia el joven mandatario de 31 años que asumió la presidencia del club en 2023, tras acercarse a la institución en 2018: "ese año éramos 8 personas jugando, hoy en día hay alrededor de 140 y aspiramos a que hayan más de 200 personas practicando tenis".

Para él es importante la administración de recursos y la gestión del personal: "hay clubes que le cobran el alquiler de cancha a los profesores. No solo no se le debe cobrar sino que se le debe exigir capacitaciones y pagarle acorde al rol que ocupa dentro de la institución".

Desde la Federación se prevé un futuro alentador, teniendo en cuenta que, tras la pandemia de Covid-19, se produjo un crecimiento exponencial de jugadores afiliados año tras año. "Para que la provincia pueda verse como una plaza ideal, es necesario que se trabaje en un predio propio, donde se puedan desarrollar actividades con jugadores menores o se puedan realizar capacitaciones. Actualmente existe un convenio y desarrollo de predio para tener una sede. Dentro de las cosas que proyectamos a nivel local, la ida es seguir trabajando para que la provincia pueda organizar torneos W25, los ITF World Tennis Tour (torneos de tercer nivel ITF) o Challenger".

Por último, para López Triaca el futuro del tenis en la provincia está asociado a un cambio que engloba todas las aristas y actores que forman parte de este deporte: "los clubes son, en definitiva, empresas de servicios en el rubro de entretenimientos y bienestar. Para aumentar la cantidad de socios en los clubes, hay que aumentar la oferta de servicios y sobre todo la calidad de dichos servicios. Para tenistas, mejor infraestructura, más canchas con distintas superficies de juego, mejor luminosidad para aumentar las posibilidades de jugar fuera de horarios laborales, mejores duchas, camarines, gimnasios para preparar el cuerpo, evitar lesiones, aumentar resistencia, etc".

"Luego, debemos contar con personal calificado en todo ámbito y concepto, no solo el profe de tenis debe estar preparado, entrenado, capacitado para enseñar y detectar talentos, sino que los cancheros deben entender y aprender como lograr la mejorar cancha y solucionar inconvenientes de forma proactiva ante diversas eventualidades, para que el club pueda abrir 365 días del año", señala.

"Necesitamos que el socio encuentre en el club 'el patio de su casa', debemos lograr que quienes no juegan tenis, quienes acompañan a un tenista al club, que apoyan a sus hijos o parejas que quieren entrenarse para competir, que esas personas encuentren opciones o actividades asociadas al deporte y bienestar. Si logramos eso, al menos estaremos orientados al éxito", sentenció.

Ser tenista demanda muchísimo esfuerzo y dedicación, así como un enorme gasto económico, lo cual puede influir para desalentar la práctica de aquellos talentos que sueñan con ser parte del circuito en un futuro próximo.

En ese sentido, existen en nuestra provincia muchos jóvenes exponentes de los que se debe prestar muchísima atención y el referente de Andino señaló tres nombres para tener en cuenta, ya que "son realidades": "Desde mi punto de vista, hay 3 promesas que están un pasito adelante del resto, como Dolores "Lola" Martinez, Gaspar Martaux, Santiago Villaroya, los cuales ya salieron de juveniles y buscan oportunidades en circuitos de jugadores profesionales o bien becas que les permita desarrollarse como tenistas y universitarios, en países donde el tenis tiene un enfoque, estructura y apoyo diferente. Lola, de hecho, ya está hoy becada en un College de US, beca que consiguió por sus logros deportivos y apoyo directo de sus padres".

"Luego, siguen muchos otros chicos y jóvenes que claramente prometen mucho: los caballeros Genaro Bartolucci, Ignacio Dapas, Francisco y Facundo Pereyra, Lucas Luckjansuck y los peques Pablito Vergara (sub 12) y Lolo Turró en Sub 10. En damas se destacan también Agustina Ficarra, Valentina Lloret y Angie Gargiulo".

Por lo pronto, habrá que estar atento a lo que suceda en el 1er Abierto de Menores que se disputará en el Andino Tenis Club del 6 al 9 de febrero y participarán allí jugadores de 10 a 18 años.

Novak Djokovic es uno de los mejores tenistas del mundo y quien más entiende los manejos de este deporte a escala mundial. El año pasado, el serbio se mostró muy crítico con el manejo de la International Tennis Federation (ITF) y aseguró que "tenemos que aprender a atraer a la audiencia joven", a la vez que señaló el crecimiento del pádel como deporte que capta cada vez más la atención de las masas.

"Si no hacemos algo, global o colectivamente, los clubes de tenis se van a convertir en clubes de pádel o pickleball, porque es más económico. Si tienes una pista de tenis, en ese espacio puedes tener tres pistas de pádel. Son matemáticas simples", observó preocupado el ganador de 22 Títulos De Grand Slam.

Melbourne (Australia), 21/01/2025.- Novak Djokovic of Serbia reacts during his Men's Singles quarterfinal match against Carlos Alcaraz of Spain at the Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 21 January 2025. (Tenis, España) EFE/EPA/JOEL

Melbourne (Australia), 21/01/2025.- Novak Djokovic of Serbia reacts during his Men's Singles quarterfinal match against Carlos Alcaraz of Spain at the Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 21 January 2025. (Tenis, España) EFE/EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT