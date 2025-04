El silencio como protagonista de Godoy Cruz e Independiente Rivadavia

No juega el partido, no hace goles, ni defiende cuando el equipo gana 1 a 0 y faltan cinco minutos, pero aporta lo más importante de eso que no cuenta en el estricto marcador: el color, la pasión, y la construcción de una atmósfera adecuada. Eso es el hincha, el que no pudo estar en Godoy Cruz - Independiente Rivadavia.