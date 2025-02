El presidente de Palmira rompió el silencio: "Fue un malentendido, vamos a jugar la Liga Mendocina"

- Primero, quiero saludar al pueblo de Palmira porque es nuestro aniversario, asíque estamos de fiesta. 113 años, que no es poca cosa. Nosotros estamos trabajando plenamente para que el club afronte la próxima temporada, pero no queríamos causar este revuelo. Fue una consulta y nada más, no es que nosotros nos íbamos a ir. El Club Palmira es parte de la Liga Mendocina, y no se va a ir. Lo que pasa es que cuando hacés el presupuesto y observás lo que tenés que afrontar, no es fácil tomar decisiones.