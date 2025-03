El posteo familiar de Lionel Messi que volvió loco a los hinchas de Newell's tras su ausencia de la Selección

Messi sorprendió a todos sus seguidores en Instagram, más precisamente a los hinchas de Newell's Old Boys de Rosario al mostrarse en familia, más precisamente en compañía de su pareja Antonella Roccuzzo y sus tres hijos: Thiago, Mateo y Crio.

“Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar me dejó afuera. Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos, Argentina!”, sentenció el astro en sus redes sociales.