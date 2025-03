El padre de Franco Colapinto habló sobre las chances de su hijo en Alpine: "no puede ser que Franco no esté"

Mientras Franco Colapinto espera su gran chance esta temporada para subirse a bordo de un Alpine , muchos fanáticos de la Fórmula 1 y del propio piloto argentino, no pueden creer que no tenga una chance entre los corredores confirmados este año.

No es Red Bull: se conoció el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

¿Qué dijo Anibal, el padre de Franco Colapinto, sobre el presente de su hijo?

En diálogo con Clarín, Aníbal Colapinto expresó: "Este chico vino a cambiar la Fórmula 1, me decía un periodista la otra vez, y hasta los propios dueños de la Fórmula 1 dicen que no puede ser que este pibe no esté en la Fórmula 1".