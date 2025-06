El flojo presente de Neymar enciende las alarmas: tarjeta roja y Santos en zona de descenso

Neymar toma segundo amarelo e é expulso após tentar gol de mão contra o Botafogo. Esse é o último lance do Neymar com a camisa do Santos, se o contrato não for renovado @geglobo pic.twitter.com/1FNlBr1WvL

Cabe destacar que Neymar tiene contrato con el Santos hasta el 30 de junio, y su futuro en la institución es toda una incógnita debido a su flojo rendimiento y la mala relación interna. Recientemente, el propio futbolista se refirió a esta situación y planteó la duda: "Todavía no lo sé (si renovará). No voy a responder a más preguntas al respecto. Ya he dicho que no lo sé, porque todavía estoy pensando en ello. No tiene sentido que me vuelvas a preguntar dentro de tres días, porque la respuesta será la misma. Sólo lo decidiré después del 12 [de junio]".