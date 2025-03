¿El fin de Doohan y la llegada de Franco Colapinto? La FIA sancionó al australiano por su choque en China

Esta situación se dio en la última vuelta, cuando Doohan entró pasado a la curva 14 y terminó impactando con Bortoleto , que no ocultó su enojo luego de la carrera sprint: “Pensó que estaba corriendo la final del mundo”. Fue por esto que la FIA decidió penalizarlo con 10 segundos , que no afectaron en su posición final porque había terminado último, y con la quita de dos puntos de su superlicencia (le quedan 10).

Así fue el accidente de Jack Doohan, compañero de Franco Colapinto:

El australiano arrancó desde la 16º posición después de no haber podido avanzar más allá de la SQ1 el viernes en la clasificación sprint y su carrera no tuvo incidencias que lo destacan, ya que perdió la posición ante Liam Lawson cuando el neozelandés se lanzó por dentro para adelantar a Doohan en la cerrada curva 14 y el rookie de la escudería francesa no pudo hacer nada ante la potencia de un Red Bull, que lo toca y que no recibió ninguna sanción.