El fenómeno Franco Mastantuono: PSG quiere pagarle la cláusula de 45 millones a River

No es el Real Madrid: el poderoso club europeo que va a la carga por Franco Mastantuono

River Plate - Boca Juniors, por Liga Profesional Franco Mastantuono, figura de River, en el radar del PSG. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El interés del PSG por el futbolista de 17 no es novedad. Ya lo habían seguido de cerca durante el Sudamericano Sub 17 del año pasado y la semana pasada su nombre había empezado a sonar con fuerza en la capital francesa. El club parisino planea ejecutar directamente la cláusula de rescisión que figura en su contrato con el Millonario, aunque las cartas no están echadas.