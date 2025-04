El duro comunicado de un jugador de la Fiorentina tras ser investigado por apuestas: "Pido respeto..."

Gogw74fWoAAC4z1.jpg

"Pagué mi deuda con la Justicia. Con una condena y una descalificación sacrosanta, con continuas y justificadas humillaciones, con la vergüenza sentida y con el riesgo de no levantarse nunca más. Hablé de mi grave enfermedad en las escuelas, con mi familia, con mis amigos y con la prensa. La misma prensa que a menudo aborda los graves problemas de mi enfermedad y cómo afrontarlos, pero que hoy me vuelve a poner en la picota. Una vez más", comienza el jugador.

Luego aseguró que "cometí un error, lo pagué, sin haber lastimado a nadie excepto a mí mismo y a las personas que me rodean. Y como toda persona que comete un error y paga por ello, tengo todo el derecho a levantarme... Yo tenía 19 años en el momento de los hechos y la adicción al juego se había apoderado de mí. Me arrepiento, pero la vida me dio una segunda oportunidad y quiero aprovecharla, ya habiendo pagado todo lo que tenía que pagar", expresa el joven que luego cierra su comunicado agradeciendo a la Fiorentina y a la Juve por su contención y promete que no tocará jamás este tema y que "ahora sólo tengo que pensar en dar lo mejor de mí dentro del campo".

Estas declaraciones reavivan el debate sobre la presión que enfrentan los futbolistas jóvenes y las tentaciones del entorno. Fagioli enfrenta ahora el desafío de limpiar su nombre mientras intenta recuperar su lugar en la élite del fútbol italiano.