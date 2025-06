El arquero Bono hizo un gran guiño a River tras ser figura ante el Real Madrid: "Una ilusión..."

Mundial de Clubes: dos maipucinos viajaron a Seattle para alentar a River con una particular camiseta

Con el partido terminado en empate, el equipo dirigido por Xabi Alonso no pudo obtener los 3 puntos en su debut oficial en el torneo. En tanto, el Al-Hilal hizo historia ante un club muy grande como lo es el Real Madrid .

Los dichos de Bono para River que le dan fuerza a un posible paso por el club millonario

"RIVER SIEMPRE FUE UNA ILUSIÓN DE MUY CHICO." Bono habló sobre su sentimiento hacia el Millonario y su futuro deportivo.



En el post-partido, el futbolista le dedicó unas palabras a River Plate que llenan de expectativas a los hinchas millonarios. Ante el interrogante sobre si jugaría en el club de Núñez, Bono declaró en ESPN: "Yo siento que tengo familia en Argentina y en River. En el fútbol siempre son circunstancias, a veces las cosas se dan y a veces no, depende de los contratos también. Pero River siempre fue una ilusión de muy chico, en el fútbol no se sabe dónde podés terminar porque está la familia por lo que no es tan sencillo que se dé la oportunidad".