Doping positivo: El tenista Jannik Sinner fue suspendido tres meses

Inicialmente, la Agencia Internacional de Integridad en el Tenis (ITIA) concluyó que Sinner no tuvo culpa ni negligencia, por lo que pudo continuar compitiendo sin sanción. No obstante, la AMA apeló ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), donde solicitó una suspensión de entre uno y dos años.

El comunicado del tenista

Según la BBC, el tenista italiano expresó en un comunicado difundido por sus abogados: “Este caso había estado pendiente de mí durante casi un año y el proceso aún tenía mucho tiempo por delante y tal vez no se pudiera tomar una decisión hasta finales de año. Siempre he aceptado que soy responsable de mi equipo y me doy cuenta de que las estrictas normas de la AMA son una protección importante para el deporte que amo. Sobre esa base, he aceptado la oferta de la AMA de resolver estos procedimientos sobre la base de una sanción de tres meses”. Así, Sinner se convirtió en el segundo tenista en aceptar una suspensión de este tipo. Anteriormente, Iga Swiatek, número 2 del ranking WTA, cumplió una sanción provisional del 12 de septiembre al 4 de octubre tras dar positivo por trimetazidina (TMZ).