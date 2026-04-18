Deportivo Maipú iguala en Paraná ante Patronato

En el estadio Presbítero Bartolomé Grella, con el Río Paraná de fondo, Deportivo Maipú tiene una oportunidad más para continuar sumando de a tres unidades en la Primera Nacional. Después de cortar una mala racha de cinco partidos sin ganar, está a punto de salir de la zona roja.

El trámite resultó entretenido en el comienzo, con el cuadro local un poco mejor en el manejo del balón, aunque sin trasladarlo a ocasiones claras de gol. El Cruzado no se quedó atrás, y con el correr del tiempo se animó a disputar la posesión con más fuerza.

Así comenzaron a caer las chances en ambos arcos. El Patrón avisó a los 14’, con una excelente trepada y centro al segundo palo del volante izquierdo Pereyra, y el remate del mediocampista derecho Salas que Arnijas sacó sobre la línea. Maipú respondió con un furibundo disparo de Julián Vera desde afuera del área que obligó la espectacular estirada del arquero local.

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Sobre los 30', cuando empezaba a sufrir los embates del dueño de casa, el Botellero estuvo muy cerca de abrir el marcador con una gran habilitación de Vera para Marcelo Eggel que ningún defensor pudo cortar y decantó en un mano a mano contenido por Alan Sosa.

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