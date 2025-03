De sacar campeón a Vélez a ser expulsado por golpear a un rival: la insólita acción de Gustavo Quinteros

Gustavo Quinteros, DT de Vélez pidió disculpas al futbolista

Gustavo Quinteros habló en conferencia de prensa tras el altercado “Fui a hablar directamente con el árbitro. Me agarraron del brazo, traté de zafarme con él encima, me siguieron agarrando y volví a tirarlo, con más fuerza. No quise golpear a nadie. No me siento culpable de nada, mi intención nunca fue agredir a nadie”.

Hay que decir que en el medio del revuelo, el DT también recibió un golpe de Reginaldo que llegó en defensa de su compañero. Las tarjetas no tardaron en llegar y todos los involucrados fueron expulsados.

Recordemos que con esta victoria, el elenco comandado por el ex director técnico del “Fortín” se quedó con el primer puesto del Grupo A del Campeonato Gaúcho, con 17 unidades.