Daniel Oldrá fue presentado como entrenador de Instituto de Córdoba

Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina, cambió de peluquero y renovó su look

El Gato habló en su presentación del club que encuentra y aclaró el por qué no dirigirá este fin. También contó los motivos por los cuales dejó los colores del Tomba para el rojo de Córdoba.

“ Me hicieron cambiar un poco la mentalidad. Se que el fútbol argentino es difícil, pero lindo y competitivo. Me entusiasmaron y esto se asimila un poco a lo que yo hice en Godoy Cruz y quienes están abajo. Creo que hay un gran corazón y todo lo que se hace hay que hacerlo primero con el corazón y luego con la cabeza”, comentó el flamante entrenador.

Respecto a su proyecto, el Gato sostuvo: "Lo principal es darle minutos a los chicos de las inferiores para el futuro del club, pero antes debo conocer al plantel, los chicos, acomodarme, plasmar las ideas y no cambiar de lo que viene haciendo Daniel Miliki Jiménez”.

En otro apartado, se refirió a los tres cotejos que se vienen y el cierre con Talleres, que será clave para tener chances de pasar a la siguiente fase: “El clásico es muy lindo y a su vez estos partidos van a ser fundamentales para nuestras aspiraciones. Falta un poquito para clasificar a la siguiente ronda, que es el objetivo”, señaló.

Daniel Oldrá: “No le quiero fallar a la gente ni a los dirigentes” Daniel Oldrá dejó Godoy Cruz después de casi tres décadas.

Daniel Oldrá aclaró y dio los motivos por los que no estará presente en el banco de suplentes para el partido con Rosario Central: “No era fácil salir del club en el que estuvo tres décadas. Le pedí a Federico Bessone que me diera una semana porque no es sencillo”, indicó.

El Gato firmó hasta diciembre de 2026 y liderará el proyecto futbolístico albirrojo, donde lo acompañarán en su cuerpo técnico: Nicolás Olmedo, Nelson Ibáñez, Guillermo Franco y Alexander Oldrá (ayudantes de campo) y César Garro y Nicolás Longo (preparadores físicos).

Oldrá dejó un deseo para los hinchas albirrojos; “Caminar y hacer que Instituto sea el club más grande de Córdoba. Todo se puede lograr. Godoy Cruz era el quinto de Mendoza y ahora es el primero”, aseguró.

Sobre cómo lo recibieron los hinchas y la expectativa, aseguró: “No tengo muchas redes sociales, trato de aislarme un poco, me dicen algo mis hijos. Sé que hemos encontrado un entusiasmo muy lindo y se que el desafío es muy grande. Por eso hoy estoy acá, sino la idea no era salir”, deslizó el entrenador.