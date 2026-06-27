Con Lionel Messi en el banco, la Selección Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania

La Selección Argentina continúa su periplo por el Mundal 2026 ante la débil Selección de Jordania. Ya clasificado en primer lugar, el cuadro nacional juega sólo para cumplir y aprovecha para rotar. Es en el AT&T Stadium de Arlington, con el arbitraje de István Kovács de Rumania.

Después de dos victorias sin miramientos ante Argelia y Austria, con actuaciones memorables de su capitán y figura Lionel Messi, la Albiceleste cierra la fase inicial del Grupo J solamente para completar el calendario, mientras prepara su partido correspondiente a los 16vos de final de la competencia que defiende como vigente campeón.

Hinchas de la Selección Argentina Pensando más en lo que viene que en el desafío ante Jordania, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni decidió hacer descansar a la mayoría de los titulares, dándole así la chance a jugadores que no están sumando muchos minutos y quieren mostrarse. Será una especie de banco de pruebas de cara a los desafíos de eliminación directa que se vienen.

Entre otros nombres, aparecen los de Giuliano Simeone, Marcos Senesi, Giovani Lo Celso, y Nico Paz, que afrontan su primer partido de Copa del Mundo en la formación inicial. Mientras tanto, Lionel Messi está en el banco de suplentes e ingresará en el segundo tiempo para jugar un rato.

Jordania, por su parte, no tiene chances de clasificar y se despedirá de la Copa del Mundo ante el actual monarca. En su debut perdió 3 a 1 ante Austria con el gol de Ali Alowan, y en la segunda jornada perdió 2 a 1 con Argelia, en un duelo donde anotó el volante Nizar Al Rashdan.

Argelia le ganó 2-1 a Jordania Argelia le ganó 2-1 a Jordania EFE Más allá del rival, y de la poca importancia del encuentro, siempre es importante ver a la Selección Argentina en un Mundial. El show está preparado para una nueva presentación de la Albiceleste. Probables formaciones de la Selección Argentina - Jordania: Argentina: Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Nico Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. Jordania: Yazeed Abulaila; Abdallah Mousa Musallam Nasib, H. Abu Dahab, Yazan Al-Arab; Ehsan Haddad, Noor Al Din Rawabdeh, Nizar Al-Rashdan, Mohannad Abu Taha; Mousa Al Taamari, Ali Iyad Olwan y Mahmoud Al Mardi. DT: Jamal Sellami. Datos del partido: Estadio: AT&T Stadium de Arlington Árbitro: István Kovács Minuto a minuto y estadísticas de la Selección Argentina - Jordania: Embed