Cómo sigue la "Locomotora" Olieveras tras abrir los ojos: el nuevo parte médico.

También Alexis, otro de los hijos, compartió su sentimiento sobre el difícil momento: “Una semana atrás hablábamos de un parte de vida o muerte y ahora estamos con mucha más esperanza y contentos”.

Locomotora Oliveras Los hijos de Locomotora Oliveras han heredado su compromiso y lealtad a sus vocaciones. Web

Ambos destacaron el estilo de vida saludable y la fortaleza que siempre caracterizó a su mamá, incluso fuera del ring. “Es una luchadora, como siempre. Entrenaba dos veces por día, no toma alcohol, come bien. Todo eso influye”, comentó Alejandro. Y sobre su faceta como madre, afirmaron con orgullo: “Ella es tal cual se muestra en las redes, no para. Particularmente trabajo con ella y es una máquina, no paramos nunca, la acompaño a entrenar”.