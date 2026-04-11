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Comienza el partido entre Deportivo Maipú y Colegiales

El Cruzado ya enfrenta al Tricolor en el marco de la fecha 9 de la Primera Nacional.

Marcelo Eggel, el eje de Deportivo Maipú en la Primera Nacional
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Fortaleza será el escenario de un partido clave para el Deportivo Maipú. Este domingo El El Cruzado recibe a Ya están jugando El cruzado y Colegiales con la mente puesta en empezar el ciclo de Mariano Echeverría como DT con una renovadora victoria que comience a alejarlo de la última colocación de la tabla de la Primera Nacional.

Mariano Echeverría
El nuevo DT del Maipú ya trabaja con el plantel y debutará ante Colegiales en el estadio Higinio Sperdutti, el domingo.

El nuevo DT del Maipú ya trabaja con el plantel y debutará ante Colegiales en el estadio Higinio Sperdutti, el domingo.

Probables formaciones de Deportivo Maipú - Colegiales:

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan De La Reta; Fausto Montero, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto; Marcelo Eggel; Franco Saccone, Lisandro Cabrera. DT: Mariano Echeverría.

Colegiales: Emilio Di Fulvio; Franco Malagueño, Leonel Ortíz, Ezequiel Aguirre, Franco Hanashiro; Federico Marín; Elías Ocampo, Enzo Trinidad, Franco Zicarelli; Mateo Mamaní, Nicolás Toloza. DT: Leonardo Fernández.

Minuto a minuto y estadísticas de Deportivo Maipú - Colegiales:

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