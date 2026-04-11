Comienza el partido entre Deportivo Maipú y Colegiales

La Fortaleza será el escenario de un partido clave para el Deportivo Maipú. Este domingo El El Cruzado recibe a Ya están jugando El cruzado y Colegiales con la mente puesta en empezar el ciclo de Mariano Echeverría como DT con una renovadora victoria que comience a alejarlo de la última colocación de la tabla de la Primera Nacional.
Probables formaciones de Deportivo Maipú - Colegiales:
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan De La Reta; Fausto Montero, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto; Marcelo Eggel; Franco Saccone, Lisandro Cabrera. DT: Mariano Echeverría.
Colegiales: Emilio Di Fulvio; Franco Malagueño, Leonel Ortíz, Ezequiel Aguirre, Franco Hanashiro; Federico Marín; Elías Ocampo, Enzo Trinidad, Franco Zicarelli; Mateo Mamaní, Nicolás Toloza. DT: Leonardo Fernández.
Minuto a minuto y estadísticas de Deportivo Maipú - Colegiales: