Colapinto no se calló nada sobre los que lo quieren fuera de Alpine: "Cuando me den un auto top..."

Dichas versiones nacieron de una publicación del medio británico The Race, quienes develaron una reunión entre Flavio Briatore y Toto Wolff , donde se habría hablado de la incorporación del finlandés al equipo francés como resultado del acuerdo por el cual Alpine utilizará motores Mercedes a partir de 2026.

Lo cierto es que en su llegada a la capital británica del automovilismo, el corredor argentino no se calló nada y se refirió a las distintas habladurías que lo apartan cada vez más de la máxima categoría de autos.

La presencia de Franco Colapinto a bordo del A525 es un hecho y en el Media Day de este jueves, el joven de 22 años dialogó con la prensa de todo un poco. En primera instancia, el argentino destacó la necesidad de mejorar el auto este fin de semana y atacó a quienes instalan rumores: "En la Fórmula 1 todo es siempre race by race“, destacó Colapinto.

“ Los rumores siempre están y en un deporte como la Fórmula 1 estuvieron siempre y van a seguir estando . Hay que acostumbrarse un poco a eso... Cuando un equipo no anda bien, se habla mucho de los pilotos… hay que enfocarse en mejorar el auto", señaló el pilarense.

Luego, Franco fijo su principal objetivo de este fin de semana: “Yo quiero estar enfocado en lo mío, nuestro objetivo, primero que nada, es mejorar un poco el auto y sentirnos un poco más cómodos. Cuando me den un auto top, ahí vamos a poder evaluar un poco mejor“, expresó en una entrevista con ESPN.

“Cuando yo no esté haciendo el trabajo que esperan o no esté sumando los puntos que se esperan, veremos... Ahora el enfoque es mejorar como equipo y después enfocarnos en lo demás. Mirá Checo, en estos años cuántas veces lo bajaron del auto. Tengo ganas de seguir trabajando con el equipo y hay mucho para seguir haciendo", prosiguió Colapinto.

Luego, el piloto que corre con la 43 cerró la nota siendo crítico con su rendimiento y expuso los principales defectos que tiene el monoplaza rosa: “El año pasado fue probablemente más fácil para mí, pero este año me está costando tener confianza en las entradas de curva, con la inestabilidad, esa sensación de nerviosismo, de que el auto a veces no está bien conectado. Eso hace que no tenga la confianza que necesito al inicio del fin de semana, y eso solo viene con más tiempo”.

El cronograma completo del GP de Gran Bretaña

Viernes 4 de julio:

Práctica libre 1 de 8:30 a 9:30 horas

Práctica libre 2 de 12 a 13 horas

Sábado 5 de julio:

Práctica libre 3 de 7:30 a 8:30 horas

Clasificación a las 11 horas

Domingo 6 de julio: