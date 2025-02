Chino Maidana aclararó un rumor sobre un robo tras su accidente: "Es mentira que se llevaron 150 mil dólares"

El exboxeador Marcos Maidana compartió en sus redes un video para aclarar los rumores sobre el personal médico que lo atendió. Además de detallar que su estado de salud es positivo, "El Chino" aseguró que el personal de salud no le sacó dinero.

El boxeador salió a respaldar a un personal médico que lo asistió luego del choque contra un Renault Clio. "Acá está el hombre que me hizo los primeros auxilios. Él no se llevó nada”. Y afirmó: “No había plata, yo no llevaba nada de guita. Es todo mentira que él se llevó 150 mil dólares”.