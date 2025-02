Chau Mercedes: Lewis Hamilton se subió por primera vez a la Ferrari SF-25 y ya planea su jubilación

Tras realizar los primeros test con la SF-25, Lewis Hamilton se mostró conforme con lo realizado y aseguró que Ferrari es el lugar en el que debe estar: "Estoy muy emocionado. Estoy feliz y muy orgulloso, me estoy divirtiendo mucho".

"Respecto al monoplaza, es difícil decir algo ahora. Es demasiado pronto. Hoy no hemos tenido problemas. Charles condujo esta mañana, yo lo piloté por la tarde, y e ste es mi primer Ferrari de carreras que conduzco de verdad” , explicó el británico nacido en Stevenage.

scuderiaferrari_480557776_1189381989859221_6794079388943580639_n.jpg Lewis Hamilton con el SF-25

Luego, el propio Hamilton aseguró que no puede creer estar vestido con los colores de la escudería italiana: “Es algo que todavía me cuesta creer. Estoy intentando disfrutar de cada momento, estando con este equipo legendario todos los días, y estoy aprendiendo mucho con todas las personas con las que puedo trabajar".

Sobre las diferencias con Mercedes, su antigua escudería, el británico expresó: “Ferrari es muy diferente. Desde el momento en que te pones el mono y entras en el garaje, te pones el casco y entras en el coche, sientes esa pasión increíble. Todo es excitante y emocionante. Este equipo tiene una historia increíble y, de niño, para mí era un sueño correr para Ferrari, y todavía me pellizco para poder creer que está sucediendo de verdad. Tengo muchas expectativas", comentó.

scuderiaferrari_481056384_1189381933192560_4265581597535519046_n.jpg El nuevo SF-25

¿Hamilton planea su retiro?

Con 40 años a cuestas, Lewis Hamilton nunca tuvo reparos a la hora de referirse sobre su futuro en el deporte y hace poco surgieron ciertas especulaciones sobre un posible retiro tras conquistar su octavo título de campeón.

Su contratación en Ferrari deja en claro que su potencial despedida podría ser perfecta si consigue colocar su nombre como el corredor más laureado de todos los tiempos, pero el británico nunca confirmó que esto se transforme en una realidad.

lewishamilton_480777028_18498725716063027_2183755432878336930_n.jpg Hamilton junto a los fans "Tifosi"

"Hay días en los que pienso, vaya, me encantaría un descanso, un descanso de verdad, porque no se consigue un gran descanso en la temporada como en otros deportes", comentó Hamilton en una entrevista a fines del 2024.

"Tengo un plan mental de hasta dónde me gustaría llegar. Solo tengo que elaborar una estrategia y secuenciar las cosas. Me interesa mucho mirar las marcas con las que colaboro, las empresas que estoy iniciando, cómo administro mi tiempo entre todas ellas y cómo puedo seguir dedicándome a este trabajo. Si habrá un momento en que no esté totalmente comprometido, espero que nunca suceda", sentenció.

Por lo pronto, el panorama de una jubilación parece lejano y habrá que esperar hasta el 16 de marzo para observar a Hamilton en acción, en el Gran Premio de Australia.