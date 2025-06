¿Chau Finalissima? Se conoció la opinión de Lionel Scaloni sobre el duelo ante España: "No podemos jugar..."

“De la Finalissima no se nada. Este año ya sabemos que está complicado y el año que viene no se. Yo no veo una fecha en la que se pueda jugar, sobre todo porque está el Mundial. Ya veremos qué decisión toman los que realmente cuentan. Nosotros al final ya sabemos que contamos poco. Pero no tengo información”, expresó el DT en un tono irónico.