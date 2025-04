Champions League: las críticas lapidarias de la prensa al Real Madrid tras su eliminación ante el Arsenal

Real Madrid - Mbappé Real Madrid no pudo ante Arsenal y cayó en Champions League

La periodismo madridista fue lapidario. José María Rodríguez, del diario Marca, señaló que "el fin de ciclo es evidente" , que el club Merengue "no resiste la comparación" y que "no está para milagros". Diario AS hizo lo mismo mediante la firma de Luis Nieto, quién marcó que "fue el último calambrazo blanco" y que "no tiene fútbol para más".