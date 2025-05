Carlos Tevez opinó del presente de Boca: "Lo que diga puede herir a algunos"

En medio de un presente tumultuoso y plagado de cambios, Carlos Tevez decidió no tirar más leña al fuego que vive Boca Juniors, y trató de mantenerse al margen de lo que está sucediendo. De todas formas, le tiró flores a Miguel Russo: "Me pone muy contento su tercera etapa", lanzó.

En declaraciones a la prensa durante la mañana de este sábado, el Apache se hizo eco de la confirmación de Russo como DT Xeneize , sobre el cual habló maravillas. "Miguel tiene un manejo de grupo importante, muy bueno. Me pone muy contento que sea su tercera etapa en Boca, y que pueda hacerlo de la mejor manera ", deseó.

image.png El apache y Miguel Russo en Boca

Sin embargo, prefirió no dar a conocer su punto de vista sobre la actualidad de la institución, para no generar revuelo. "¿Cómo lo veo a Boca? Esa opinión la voy a guardar para mi, porque diga lo que diga, en un momento tan sensible del club, puede herir a algunos. Prefiero guardármela”, expresó.