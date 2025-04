Carlos Palacios aseguró que no estuvo en ninguna fiesta y habló sobre su sanción que recibió

“ Me dieron dos días libres, sábado y domingo, e íbamos a entrenar el lunes en la tarde. Me confié porque tomé casi el último vuelo de Chile a Argentina, que era a las 11.30 de la mañana. Cuando iba al aeropuerto , tuve un pequeño incidente, un choque, y debí quedarme ahí a solucionar el problema porque tuve que dar mis datos . De inmediato avisé al club que no llegaba al entrenamiento y que mi próximo vuelo era a las 5 de la tarde, por lo que no iba a alcanzar a entrenar porque la práctica era a las cuatro”, relató el jugador.

El propio Palacios, negó que su ausencia estuviera relacionada con la asistencia a una fiesta, como publicaron algunos medios. “Comenzaron a hablar muchas cosas que no pasaron, hablaron de la fiesta Bresh, que mucha gente creyó que fue de domingo para lunes y que por eso no llegué al avión , y eso es mentira, porque la fiesta fue el sábado, a la cual fui en mi tiempo libre", aseguró.

El volante chileno, manifestó su comprensión ante la medida adoptada por el cuerpo técnico, descartó conflictos internos y reafirmó su compromiso con la disciplina del plantel. “Entiendo completamente lo que hizo Fernando, porque no llegué a entrenar y es como cualquier persona que no llega a trabajar. Son reglas de convivencia que se deben respetar. No hay problemas en el camarín, tampoco con Fernando, con quien me reuní, conversamos y le pedí disculpas. Me comprometí a que no volverá a ocurrir”.