Bombazo en la Fórmula 1: aseguran que Charles Leclerc podría dejar Ferrari y pasar a otra poderosa escudería

La actual temporada de la Fórmula 1 no es la soñada para Ferrari ni mucho menos para Charles Leclerc , quien marcha quinto en el campeonato de pilotos, a 92 puntos detrás de Oscar Piastri de McLaren, después de solo nueve carreras.

Según el medio italiano Corriere della Sera, Leclerc tiene dudas sobre su futuro a largo plazo con el equipo y que "está perdiendo la fe en el proyecto y ya no descarta un traspaso antes de los cambios de reglamento en 2026".

Además, se teme que Ferrari no sea competitivo bajo las nuevas reglas que se pondrán en marcha en 2026 y ya habría recibido propuestas de otros equipos para sumarse a sus filas. Otro asunto que preocupa es que la continuidad de Fred Vasseur al mando del equipo corre peligro si los resultados no mejoran.

En 2023, Wolff comentó sobre Leclerc: "Charles es un tipo excepcional y, a largo plazo, alguien a quien siempre hay que tener en cuenta, y eso está claro. Pero no a corto ni a medio plazo".

Por otra parte, el alemán se mostró decepcionado en su momento cuando Hamilton abandonó a su equipo y se unió a Ferrari, ya que esto le negó la oportunidad de fichar a Leclerc: "Esperaba que tarde o temprano Lewis Hamilton nos dejara, pero no pensé que fuera tan pronto. No me dio la oportunidad de hablar con Charles Leclerc y Lando Norris, a quienes podría haber traído a Mercedes, ni siquiera tuve la oportunidad de intentarlo".

4e4ee5e53.jpg Toto Wolff, jefe de Mercedes, junto a Charles Leclerc

Lo cierto es que esta contratación podría ser un hecho, ya que los alemanes retrasaron las negociaciones de renovación a George Russell, por lo que la llegada de Leclerc no es descabellada.

Por otra parte, la decepción de Lewis Hamilton en su actual equipo podría llevar al siete veces campeón del mundo a retirarse antes de lo previsto y así Ferrari podría quedarse sin pilotos.