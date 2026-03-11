Boca recibe a San Lorenzo en un partido que promete

Boca y San Lorenzo juegan en La Bombonera, por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Tras pegar un volantazo firme que lo despegó momentáneamente del mal arranque, el Xeneize jugará su segundo clásico del año frente al Ciclón, que mantiene un invicto de cuatro encuentros.
11-03-2026 19:30
Los once de San Lorenzo:
Así va Boca ante San Lorenzo:
Formaciones de Boca vs. San Lorenzo:
Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda.
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Facundo Gulli, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Árbitro: Pablo Echavarría