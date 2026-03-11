vivo

Boca recibe a San Lorenzo en un partido que promete

Boca recibe a San Lorenzo en La Bombonera por la 10º fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Por la 10º fecha del Torneo Apertura, Boca recibe a San Lorenzo en La Bombonera.&nbsp;
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes
Los once de San Lorenzo:

image

Así va Boca ante San Lorenzo:

image

Formaciones de Boca vs. San Lorenzo:

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Facundo Gulli, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Datos del partido:

Estadio:La Bombonera

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Silvio Trucco

