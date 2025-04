Boca derrotó 2-0 a Estudiantes de La Plata con goles de Palacios y Merentiel en la previa del superclásico

El equipo de Fernando Gago mejoró pasada la media hora de juego y tuvo una oportunidad concreta para abrir el marcador. Sebastían Boselli bajó a Edinson Cavani dentro del área y el árbitro señaló la infracción. El uruguayo tomó la pelota para redimirse del errado ante Newell's. Sin embargo, no pudo con Matías Mansilla. El Matador abrió el pie, pero anunció mucho la ejecución y el arquero del Pincha le negó el gol.

Boca vs. Estudiantes por la Liga Profesional. El ex Xeneize, Cristian Medina, silbado por La Bombonera.

WhatsApp Image 2025-04-19 at 20.48.44.jpeg

Boca salió con otra actitud al complemento. Antes del minutos tuvo dos ocasiones Cavani, donde no pudo definir. Cuando no habían transcurrido 180 segundo del segundo tiempo, Miguel Merentiel mandó un buen centro atrás para Carlos Palacios, que definió bien y abrió el partido. El equipo de Gago no se conformó con el primero y fue por más. La Bestia sacó un bombazo de media distancia y clavó un golazo para el 2-0 de Boca e historia liquidada. Triunfazo de Boca.