Atletismo. Ignacio Erario: "El papel de la Asociación Mendocina es casi testimonial"

WhatsApp Image 2025-03-23 at 08.12.21.jpeg

-Sí, cumpliendo. Tenía que venir, al menos una vez al año me gusta correr en mi provincia, asique contento de correr en las calles de la ciudad. Es más, pasé por mi casa que está a dos cuadras a la largada, así que básicamente en casa.

-¿El clima incide, o te da lo mismo cualquier temperatura?

-Estoy acostumbrado, pero no entré bien en calor y no me sentí tan cómodo corriendo. Tuve molestias musculares, pero estaba lindo para correr. Un poco de lluvia y viento. Es preferible eso que competir con calor.

La realidad del Atletismo en Mendoza, la preocupación de Erario:

WhatsApp Image 2025-03-23 at 09.33.04.jpeg Ignacio Erario, un referente del Atletismo. Daniel Caballero

-¿Cómo ves el nivel del atletismo en Mendoza?

-El diagnóstico que hago no es bueno, a excepción de algunos pequeños exponentes. Hace unos 8 o 10 años Mendoza estaba en el cuarto o tercer lugar a nivel nacional y hoy en día no sé si está en el séptimo u octavo. Antes viajaban contingentes muy grandes a los nacionales y hoy en día el papel de la Asociación Mendocina es casi testimonial. Cada club tira por su lado y no creo que haya una coordinación para mejorar el nivel.

-¿Cómo es la situación actual de las becas del ENARD?

-Hasta hace dos años financiaba a los atletas con posibilidad de clasificación al mundial, y cubrían las preparaciones en altura o el tema de los viajes. Hoy en día eso está cortado, y a muy pocos atletas les llega. Es bastante triste porque corta un montón de procesos y posibilidades de competir afuera. Hoy en día para poder mejorar las marcas y buscar clasificaciones hay que ir a Europa o Estados Unidos, y no tengo ese apoyo a nivel de ENARD. Por suerte Adidas me banca el pasaje para ir a competir allá, pero es incierto, hasta último momento no te dicen nada. Para mí es una falta de compromiso grandísima, no se puede trabajar bien así.

-Estuviste cerca de tu objetivo de alcanzar el récord argentino en Barcelona, hace poco…

-Sí, yo creí que iba a estar un poquito más cerca, pero no se dio. Hay que tener en cuenta que viajar de Sudamérica a España implica el jet lag y el cuerpo necesita tiempo para recuperarse. A veces uno corre con desventaja en ese sentido al no tener unos días para aclimatarse bien. Igual contento, se mejoró 2 segundos, integrando el pelotón de exponentes mundiales, y del subcampeón olímpico. En esa misma carrera se batió el record del mundo, asique fue una carrera de mucho nivel, que me sirve para seguir codeándome en la elite y seguir mejorando.

-¿Cómo hacés para lidiar con las frustraciones logísticas y económicas?

-Es desmotivante no contar con los recursos que tienen tus competidores, pero son gajes del oficio. Uno está acostumbrado a que lo maltraten, porque vivimos en Sudamérica, más siendo un deporte individual que es muy exitista, que solamente acompaña cuando uno tiene la medalla. Por eso mismo es cada vez más meritorio ver a alguien que le vaya bien, porque lo hace prácticamente sólo. El atletismo no paga, es un deporte amateur, salvo por algunas marcas que se están acercando.

La agenda de actividades de Ignacio Erario:

image.png Ignacio Erario se enfoca en los desafíos que tiene por delante Daniel Caballero

-¿Cómo estás físicamente para los desafíos futuros con la molestia que sentiste en Mendoza?

-Estaba con una molestia, vamos a ver si lo resolvemos durante la semana. Estoy probando como anda la pierna. No estoy al 100 todavía, y se suma el tema de la paternidad, mi bebé tiene 6 meses, así que muchos días son con poco sueño.

-Contanos sobre tu calendario para los próximos meses…

-Se vienen muchas competencias, este fin de semana Santiago de Chile; a fines del abril, principio de mayo tengo dos en Europa, un 10k y un 42; y en mayo - junio algunas en Buenos Aires y veremos el tema del mundial en septiembre, según el apoyo con el que cuente.

-Si tuvieras que agradecer este presente que estás viviendo...

-Sería a todos los mendocinos, a la Muni de Mendoza que está dando una mano también, que si no fuese por los apoyos locales no se podría. También a mi grupo de entrenamiento, a los sponsors, al gimnasio, y a los suplementos, a Adidas con el tema de la indumentaria, y a mi familia, que si no fuese por ellos capaz ni podría competir.