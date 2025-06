Álvaro Angulo fue lapidario tras el triunfo de Independiente por Copa Argentina: "Nunca me cuidaron"

En entrevista con TyC Sports , Angulo lamentó la situación que se generó en torno a su figura y la supuesta intención de forzar su salida hacia Pumas de México: "Molesta un montón porque cuando yo hablé con los directivos, al otro día escuché comentarios que ni siquiera habían salido de mi boca y que la decisión dependía del jugador. Siento que desde el club nunca me cuidaron y esa es mi bronca con los directivos, se rompió una relación donde no supieron manejar las cosas", declaró el futbolista.

A esto, el jugador de 28 años le sumó una crítica hacia los periodistas con quienes aseguró que está "un poco molesto" y luego desarrolló: "Antes de dar una noticia yo creo que el papel de un periodista es investigar las dos partes y nunca lo hicieron. Tiraron noticias no sé con qué intención, espero que no con mala intención y se armó un caos. No pude disfrutar con mi familia en Buenos Aires por temor a salir. Lo que más me preocupaba eran los comentarios que escuchaba mi familia", explicó.

El lateral de Independiente fue durísimo con el consejo directivo

Ante la incógnita de cómo sigue su relación con la dirigencia, Álvaro manifestó: "No tengo temor de decirlo, yo tengo mucha bronca con ellos y se lo dije al presidente. Por cómo se manejaron las cosas. Desde que yo estoy en Independiente he entregado todo por esta institución y en ningún momento he puesto mala cara para entrenar. Cada vez que me toque, voy a dar el 100% en donde esté y más en esta institución porque desde que llegué, el hincha me acogió muy bien y los respeto pero estoy triste por todo lo que se habló en este tiempo y no debería ser así".