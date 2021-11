Wanda Nara y Mauro Icardi habría discutido luego de su entrevista con Susana Giménez: “La separación es cuestión de tiempo”

Juan Etchegoyen fue el encargado de aclarar qué sucedió entre Wanda Nara y Mauro Icardi luego de la candente entrevista con Susana Giménez.

La empresaria y la conductora más reconocida de la televisión argentina tuvieron un encuentro íntimo donde Wanda relató los detalles del Wandagate.

Después de semanas de escándalos con la China Suárez y la infidelidad de su marido, Wanda da el espacio para contar algunos detalles y aclarar situaciones que fueron surgiendo a medida que el tema se ponía en agenda.

Wanda se sinceró con respecto a la infidelidad de su marido. "Me dijo que no pasó nada, pero para mí podría haber pasado de todo."

Sin embargo, y como era de esperarse, no todo fue consensuado. Parece ser que luego de la entrevista, la pareja de Wanda y Mauro no estaba del todo bien, sino que terminaron en discusión.

“La entrevista fue un negocio para Telefe pero no para la pareja”, aseguró el conductor de Mitre Live. Entonces remarcó que tras la emisión hubo “reproches, insultos, quejas y pases de factura”.

El problema aparentemente fue que Wanda no le comunicó todo al delantero del PSG que, al ser abordado por Susana, se sorprendió y se sintió incómodo. “A mí lo que me dicen es que incluso amagó con levantarse e irse”, agregó.

El periodista que dio la noticia de la pelea entre Wanda y Mauro asegura que la separación de ambos es inevitable.

Tras asegurar que el informante es una fuente del entorno de la pareja y que presenció la entrevista en vivo en París, el periodista deslizó que lo de ayer fue una pantalla y que la ruptura sería inminente.

“Si la relación entre Wanda e Icardi estaba rota antes de la nota, imagínate después. Son horas decisivas, la separación es cuestión de tiempo. (...) Hay que ver qué pasa, pero la separación a la larga me la dan como recontra confirmada”, sentenció.

Puntos clave de la nota con Susana Giménez

La empresaria y madre de cuatro hijos se sinceró con su amiga y conductora Susana Giménez en medio del escándalo que envuelve su matrimonio. Wanda reconoció que cometió algunos errores al momento de encontrar los mensajes, como descargarse en Instagram o insultar a la China.

Sin embargo, admitió que planea darle una nueva oportunidad a su matrimonio. “Mauro me contó que se encontró con la China en París. Me dijo que no pasó nada, pero para mí podría haber pasado de todo”, le dijo a la diva. Y agregó: “Lo más importante era sentarme con él y que me lo cuente”.

En medio de todo el relato que ordenaba la secuencia vivida durante las últimas semanas, entre que encontró los mensajes, viajó a Milán, regresó con su marido y restableció su relación, Wanda dio algunos detalles de los momentos críticos del conflicto.

La argentina habló sobre el encuentro de su marido y la China Suárez en el hotel Le Royal Monceau y admitió que piensa que su esposo “fue y se dio cuenta de que se estaba equivocando. Podría haber pasado de todo, pero no pasó”, concluyó.