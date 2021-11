Wanda Nara y el Me Gusta que le dio a una publicación explosiva sobre la infidelidad

Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez se convirtieron en los protagonistas de la historia más escandalosa del 2021. La infidelidad del futbolista a su mujer con la actriz llegó a ser tapa de la prensa internacional y ni hablar del crecimiento de popularidad que les trajo en las redes sociales.

Ahora parecería reinar el amor entre el matrimonio y la tranquilidad en la vida de la ex de Benjamín Vicuña. Y es que la pareja se fue a Dubai para sellar su reconciliación y la China está en el norte argentino filmando su próxima película.

Wanda Nara y un polémico me Gusta a una publicación sobre la infidelidad.

A pesar de que todo se ve bien, la blonda dio un Me Gusta polémico y explosivo a una reflexión picante sobre el engaño y el no ser fiel. Fue en Instagram que Wanda vio una frase que marca la diferencia entre la infidelidad de un hombre y la de una mujer.

“La diferencia es que vos me vas a engañar con el tipo de mujer que no querés que yo sea, mientras yo te voy a dejar por el hombre que siempre quise que fueras pero que no pudiste serlo”, se lee en la publicación de cuenta @escritodefrases.

Wanda Nara, sensual en la playa con una bikini negra

Tras celebrar su reconciliación en Dubai, Wanda Nara y Mauro Icardi subieron a las redes sociales varias imágenes de su escapada romántica.

la blonda se mostró súper sexy en la playa con una bikini negra que hacía resaltar sus curvas al máximo. Mientras que el futbolista del PSG compartió solo postales de su mujer.

Las sensuales fotos de Wanda Nara desde sus mini vacaciones en Dubai.